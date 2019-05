Les Eclaireurs - HERA Awards - Fondation pour les Générations Futures - 11/05/2019

Ce samedi 11 mai 2019, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans Les Eclaireurs trois lauréats des HERA Awards - Fondation pour les Générations Futures : Tristan Caballero-Montes (doctorant à l'Umons, Faculté Warocqué Economie et Gestion, et chercheur au CERMI- Centre Européen de Recherche en Microfinance), Antoinette Dumont (docteure en bioingénieur, spécialisée en socio-économie rurale, actuellement post-doctorante à Berkeley - University of California) et Elsa Ogien (diplômée en Sciences Politiques UCLouvain, actuellement en stage à Paris auprès de l'organisation Missions Publiques en lien avec la démocratie délibérative).

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE