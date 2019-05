Les Eclaireurs - Léonard de Vinci, l'étoile géante et l'humour québécois - 04/05/2019

Ce samedi 4 mai 2019, les invités de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans Les Eclaireurs sont : Laure Fagnart, chercheure qualifiée F.R.S.-FNRS à l'Université de Liège, spécialiste de Léonard de Vinci, et directrice de Transitions, l'unité de recherche sur le Moyen Âge et la première Modernité ; Sophie Van Eck, astrophysicienne, professeure à l'ULB, et chercheure à l'Institut d'Astronomie et d'Astrophysique ; et Camille Noel, doctorante en co tutelle, à la faculté de Traduction et d'Interprétation à l'Université de Mons et l'Université Polytechnique des Hauts de France, et lauréate du concours " Show Your Phd ".

