Les Éclaireurs - Antiquité grecque, Bien-être psychosocial et Poissons demoiselles - 30/03/2019

Antiquité grecque, Bien-être psychosocial et Poissons demoiselles Le samedi 8 décembre 2018 Fabienne Vande Meerssche recevait : - Charles Doyen, chercheur qualifié du F.R.S.–FNRS à l’UCLouvain (littérature grecque et pratiques comptables dans le monde grec ancien) ; - Bruno Frédérich, maître de Conférences au Département de Biologie, Écologie et Évolution de l’Université de Liège (Zoologie & Morphologie évolutive); - Valérie Flohimont, docteur en droit de la KU Leuven, spécialisée en droit social et bien-être au travail Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE

