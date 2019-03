Les Eclaireurs - Les Éclaireurs (Rediffusion) : Images religieuses, Autocratisation et Aurores de...

Le samedi 1 décembre 2018 Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) recevait dans Les Eclaireurs (#LesEclaireursRTBF) trois nouveaux Chercheurs Qualifiés FNRS:





- Bertrand Bonfond, astrophysicien ULiège, membre de l'équipe scientifique de la mission Juno de la NASA ;

- Ingrid Falque, docteure en Histoire de l'Art et Archéologie UCL, spécialiste du rôle et des significations des images dévotionnelles à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne;

- Luca Tomini, docteur en sciences sociales et politiques Institut d'Etudes Européennes et Cevipol ULB, spécialiste des processus de démocratisation et d'autocratisation.

