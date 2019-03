Les Eclaireurs - " Gravitation, Stonehenge et Pince à nickel" (Rediffusion du 12/01/2019) -...

Les invités de Fabienne Vande Meerssche étaient:



- Benoît Desguin, bioingénieur en chimie et industries, docteur en Sciences, Chercheur Qualifié du FNRS (UClouvain) ;

- André Füzfa, physicien, spécialisé en cosmologie théorique et en gravitation relativiste, professeur au département de mathématique de l'UNamur, chercheur à l'Institut Namurois des systèmes complexes;

- Christophe Snoeck, ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux (ULB), docteur en Sciences Archéologiques de l'Université d'Oxford, chercheur FWO à la VUB.

