Les Eclaireurs - Le son des poissons, le droit international et le bronze égyptien - 23/02/2019

Les invités de Fabienne Vande Meerssche dans Les Eclaireurs sont : Anne Lagerwall, professeure et chercheure en Droit international à l'UlB, Eric Parmentier, professeur de Biologie animale et directeur du Laboratoire de Morphologie fonctionnelle et évolutive à l'Uliège & Georges Verly, archéologue et chercheur en archéo métallurgie - section Egypte ancienne du Musée Art et Histoire de Bruxelles, doctorant à la Sorbonne et KULeuven.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE