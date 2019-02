Les Éclaireurs - Le romain, le ruminant et le chat sceptique - 16/02/2019

Isabelle Dufrasne, vétérinaire, professeur de nutrition et d'alimentation animale à l'Université de Liège, directrice du Centre des Technologies Agronomiques. Nicolas Meunier, professeur invité à l'Université Saint-Louis Bruxelles et collaborateur scientifique à l'UCLouvain - recherches sur Antiquité romaine et Historiographie. Nathan Uyttendaele, docteur en sciences et auteur de la chaîne YouTube de vulgarisation scientifique « chat sceptique »

Émission Les Éclaireurs