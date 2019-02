Les Eclaireurs - Le dessin, le texte et le virus - 09/02/2019

Les invités de Fabienne Vande Meerssche, ce samedi 9 février dans Les Eclaireurs sont : Simon Dellicour, docteur en sciences, collaborateur scientifique KULeuven, Chargé de recherche FNRS à l'ULB, spécialisé en épidémiologie moléculaire et spatiale ; Léa Falguère, plasticienne et doctorante en Art et Sciences de l'Art à l'Université Libre de Bruxelles et à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles & Thomas François, chargé de cours UCLouvain - master en communication multilingue en entreprise, spécialisé en Traitement automatique du langage, lisibilité et simplifacation de textes

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE