Les Eclaireurs - Infiniment grand, infiniment petit. Ressentiment démocratique. Contrats...

Fabienne Vande Meerssche reçoit ce samedi 26 janvier 2019 dans Les Eclaireurs : Andrea Campoleoni, Docteur en Physique - Université de Pise-, Chercheur Qualifié FNRS- UMons ; Caroline Close, chargée de cours en Science politique, et chercheure au Cevipol, Centre d'études de la vie politique ULB ; Patrick Saerens avocat, enseignant chercheur, chargé de cours ICHEC, Université de Lorraine et Université d'Oujda (Maroc) spécialisé en droit international et droit économique.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE