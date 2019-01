Les Éclaireurs - Lumière, Orthodontie, Papillomavirus - 19/01/2019

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche.Lumière, Orthodontie, Papillomavirus Ce samedi 19 janvier 2019, les invités de Fabienne Vande Meerssche dans Les Eclaireurs sont : Annick Bruwier, chef de clinique en orthodontie et orthopédie dento-faciale au CHU de Liège et maître de stage coordinateur en orthodontie et orthopédie dento-faciale pour l'ULiège ; Michaël Herfs, docteur en Sciences biomédicales et pharmaceutiques à l’ULiège et Chercheur Qualifié FNRS & François Léo, docteur en sciences de l’ingénieur et chercheur qualifié FNRS.

