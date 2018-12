Les Eclaireurs - Poils de fourmis, Kiné respiratoire, Pauvreté et déprivation des enfants -...

Ces sujets sont au cœur des recherches des invités de Fabienne Vande Meerssche ce samedi 22 décembre 2018 : Serge Aron, Directeur de Recherche du FNRS et Directeur du Service Evolution Biologique et Ecologie à l'ULB ; Anne-Catherine Guio, économiste, chercheure à l'Institut de recherche socio-économique du Luxembourg (LISER) et co-coordinatrice du Réseau d'analyse de l'enquête UR-SILC de l'Union européenne ; et Grégory Reychler, clinicien chercheur et docteur en kinésithérapie dans le service de pneumologie des Cliniques Universitaires Saint-Luc

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE