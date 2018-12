Les invités de Fabienne Vande Meerssche ce samedi 15 décembre dans Les Eclaireurs sont : Catalina Dobre, doctorante et architecte à la Faculté d'Architecture La Cambre Horta de l'ULB ; François Massonnet, climatologue et Chercheur Qualifié FNRS à l'UCLouvain et Pascal Rivière, Maître assistant en Psychopédagogie à la Haute Ecole du Hainaut.

