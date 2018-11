Les Éclaireurs - Plantes médicinales, Molécules colorantes, Chirurgie pédiatrique - 03/11/2018

Ils viennent de Bulgarie, de Madagascar, et du Burkina Faso… Les invité.e.s de ce samedi 3 novembre 2018 dans Les Eclaireurs sont des finalistes de l’édition internationale du concours Ma Thèse en 180 secondes. Leurs recherches portent sur la chirurgie pédiatrique, les molécules colorantes et l’utilisation de plantes médicinales pour lutter contre l’émission de méthane par les ruminants. Fabienne Vande Meerssche reçoit Geneviève Zabré (1er Prix du Jury), Mahéry Andriamanantena et Martin Simeonov.

Émission Les Éclaireurs