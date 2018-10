Les Eclaireurs - Les Éclaireurs : Super manioc, Décentrage du monde, Chimie verte - 27/10/2018

Fabienne Vande Meerssche reçoit ce samedi dans Les Éclaireurs : Benoît Moreau, enseignant chercheur et directeur du Laboratoire de Chimie Verte et des Produits biobasés, à la Haute Ecole Condorcet, Hervé Vanderschuren, professeur de génétique à l'ULiège, Gembloux Agro bio tech et Arnaud Zacharie, docteur en sciences politiques et sociales, secrétaire général du CNCD 11 11 11, co-directeur de l'ouvrage " Le décentrage du monde L'impact des émergents sur la gouvernance mondiale ".

