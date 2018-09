Les Eclaireurs - Les Éclaireurs : Géothermie profonde, biophysique et génie chimique - 22/09/2018

La chaleur de la terre, le combat des virus, le traitement des boues d'épuration, voilà quelques-uns des sujets de recherches des invités de Fabienne Vande Meerssche ce samedi dans Les Eclaireurs : Martin Delguste, doctorant en biophysique au Nanobiophysicis Lab du Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology ; Olivier Kaufmann, chef du service de Géologie Fondamentale et Appliquée à la Faculté Polytechnique de l'Université de Mons, membre de l'Institut de recherche « Energie » et Angélique Léonard, professeure ordinaire à l'Université de Liège, directrice de l'unité de recherche Chemical Engineering et membre du groupe PEPS (Products, Environment, Processes).

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE