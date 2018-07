Les Éclaireurs

Fabienne Vande Meerssche (@FVandeMeerssche) reçoit ce samedi Jérôme Delroisse, zoologiste moléculaire, chercheur postdoctoral dans le laboratoire de Biologie des Organismes marins et Biomimétisme de l'Université de Mons, Jonathan Douxfils, docteur en Sciences Pharmaceutiques et Biomédicales, CEO du Laboratoire Qualiblood, Université de Namur et Anaelle Impe, doctorante à l'Université Saint Louis-Bruxelles, dont les travaux portent sur l'utilisation de la marionnette dans le théâtre contemporain.

