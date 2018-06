Les Éclaireurs - L’utopie, le laboratoire démocratique et le son des volcans - 16/06/2018

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. L’utopie, le laboratoire démocratique et le son des volcans Fabienne Vande Meerssche reçoit *Anne Emmanuelle Bourgaux, constitutionnaliste à l’UMons, chargée de cours en droit constitutionnel, histoire du droit et en droits et libertés à l’Ecole de Droit, co gérée par l’Umons et l’ULB * Corentin Caudron, vulcanologue et docteur assistant à l’université de Gand * Emilie Ieven, doctorante à l’Université Saint Louis (et finaliste du concours Ma Thèse en 180 secondes)

Émission Les Éclaireurs