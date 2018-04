Les Éclaireurs - La contestation, l’insecte et la machine - 21/04/2018

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. La contestation, l’insecte et la machine Que reste -t-il des contestations de 1968 ? Quelles sont les allergies alimentaires liées aux insectes comestibles ? Comment fonctionnent les interfaces Homme-Machine ? Fabienne Vande Meerssche reçoit ce samedi dans Les Eclaireurs André Réa de l’ULB, Justine Courtois de la Haute école libre Mosane et Bruno Dumas de l’Université de Namur.

