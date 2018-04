Les Éclaireurs - Minos, la crédulité et les ressources minières... - 14/04/2018

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne Vande Meerssche reçoit l'archéologue et céramologue de l'UCL Charlotte Langohr, Olivier Klein, directeur du Centre de recherche en Psychologie sociale et interculturelle de l'ULB et Johan Yans, professeur à l'UNamur, docteur en sciences de la Terre et spécialiste en géologie continentale.

Émission Les Éclaireurs