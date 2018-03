Les Éclaireurs - Vent solaire, industries chimiques durables, neurones artificiels et classe...

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche.Jardins Chimiques, Agritourisme et Antilope... Fabienne Vande Meerssche reçoit dans les Éclaireurs : Marc Haelterman, professeur ordinaire à l'ULB et responsable de recherches au laboratoire OPERA - Photonique de l'école polytechnique, Viviane Pierrard, Maître de recherches à l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB) et responsable de la division Vent solaire à l'IASB, chargée de cours invitée à la Faculté des sciences de l'UCL et Diane Thomas, professeur ordinaire à la Faculté Polytechnique de Mons (service de génie des procédés chimiques et biochimiques)

Émission Les Éclaireurs