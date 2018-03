Les invités : - Arnaud Dorsimont, chercheur et assistant en économie publique et du travail à l'Université Saint Louis à Bruxelles. - Patrick Kestemont, professeur ordinaire à l'Université de Namur et président de l'Institute of Life, Earth & Environnement (Namur). - Sarah Bourcy, doctorante en dynamique des fluides (ULB) et coorganisatrice du Festival du Film Scientifique de Bruxelles.

Émission Les Éclaireurs