Les Éclaireurs : Jardins Chimiques, Agritourisme et Antilope sur Auvio

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche.Jardins Chimiques, Agritourisme et Antilope... Fabienne Vande Meerssche reçoit dans les Éclaireurs : Anne De Wit, Professeur ordinaire et directrice de l’Unité de Chimie Physique Non Linéaire de l’ULB, Charline Dubois, géographe et Docteur en Sciences de l'Université de Liège et Valery Broun, responsable du service Electronique de la Haute Ecole de la Province de Liège, département ingénieur.