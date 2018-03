Les Éclaireurs - Cortex cérébral, génie minier et sécurité alimentaire - 03/03/2018

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. Avec nos invités de ce samedi dans Les Eclaireurs - Catherine Guirkinger de l’Université de Namur,Jean Pierre Tshibangu de l’Université de Mons et Laurent Nguyen de l’ULiège- nous parlerons notamment de leurs recherches en matière de sécurité alimentaire, génie minier et mécanique des roches et aussi des mécanismes de formation et malformations du cortex cérébral

Émission Les Éclaireurs