Les Éclaireurs - Halszkaraptor, parentification, étude d'impact de Viva for life - 23/12/2017

Nous en parlons ce samedi avec Pascal Godefroit, Stéphanie Haxhe et Willy Lahaye. Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l'émission radio et en prolongeront l'approche. L'hebdo radio et le site sont les premières étapes du projet RTBF-Universités-Hautes Ecoles qui veut relier nos chercheurs et nos publics, les uns et les autres unis dans une communauté du savoir.

Émission Les Éclaireurs