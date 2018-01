Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. porcelets, volcans & pop culture Le système immunitaire des porcelets, l’activité volcanique de la planète et ses impacts sur l’environnement, droit international et culture pop… Nous en parlons ce samedi dans Les Eclaireurs avec nos trois invités : Nadia Evereart de Gembloux Agro Bio Tech, Pierre Delmelle de l’UCl et Olivier Corten de l’ULB

