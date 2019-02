Les « Deep Fake » ou les Fake News du futur (proche) - Les Décodeurs - Nouvelles Technologies -...

L’Intelligence Artificielle est désormais capable de recréer des voix humaines de toutes pièces. A l’aide d’un bon algorithme, il est possible de faire dire « Tout le monde devrait écouter les Décodeurs » à Donald Trump ! Les vidéos ne sont pas non plus à l’abri d’une manipulation à l’aide de nouvelles technologies. Une chronique de Gilles Quoistiaux, qui fait peur (comme d’habitude).