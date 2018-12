Les Décodeurs - Médias, tous gauchistes ? - 02/12/2018

Le début de semaine a été très agité dans la sphère politico-médiatique suite aux propos d'Emmanuelle Praet. Ils sont nombreux, à droite de l'échiquier politique, à soutenir la chroniqueuse, estimant que celle-ci a été congédiée à cause de son positionnement idéologique. Certains l'ont d'ailleurs affirmé, c'est la faute aux médias et au climat trop gauchiste qu'il y a chez les journalistes.

Ce matin on va tenter de prendre un peu de recul et s'interroger objectivement sur la situation.

Les journalistes sont-ils plus de gauche que de droite ? Sont-ils trop de gauche ?

Réponses avec Martine Simonis, Secrétaire générale de l'AJP, et François Heinderyckx, sociologue des médias à l'ULB.



Chronique Nouvelles Technologies – Google, la Chine, la censure et la libellule



Pour revenir sur le marché chinois duquel il est exclu depuis 2010, Google travaille sur un nouveau projet de moteur de recherche. Son nom : Dragonfly. D’après des sources internes, il se plierait aux désidératas du régime chinois en acceptant… la censure. Impossible par exemple de chercher dans Dragonfly des mots clés comme " Droits de l’Homme ", " Démocratie " ou " Manifestation ". De quoi énerver Amnesty International, mais aussi de nombreux employés du géant américain. Une chronique de Gilles Quoistiaux.







Chronique Tendance Pub – Do you know Pompidou ?



Coup de projecteur sur la dernière campagne audacieuse du Centre Pompidou à Paris. Peu connu des touristes étrangers qui ne jurent que par la Tour Eiffel, les Champs-Elysées, Montmartre et Notre-Dame, le Centre Pompidou s’est offert les services d’une agence de pub pour mieux se faire connaître et doper sa fréquentation de visiteurs. Décryptage avec Frédéric Brébant d’une campagne innovante qui flirte avec l’idolâtrie.







Médias et public, comment rétablir la confiance ?



Dans cette émission, nous parlons de plus en plus régulièrement de la défiance grandissante du public à l'égard des journalistes et des médias classiques. Mais au-delà des bilans et des remises en questions, que peut-on mettre en place pour restaurer la crédibilité et la légitimité des médias professionnels ? Comment retrouver la confiance du public ?



Plusieurs méthodes sont à l'œuvre et ce matin on en expose deux : la campagne de sensibilisation des éditeurs de presse belge lancée il y a deux semaines et le nouveau projet Inside de la RTBF. Et ce, en compagnie de Denis Pierrard, Directeur Général d’IPM, et Sylvia Falcinelli, journaliste RTBF.







L’Autre Web – Gagner sa vie



Coup d’œil sur une websérie documentaire d’Arte intitulée " Gagner sa vie " et qui, dans un tour du monde en 6 épisodes, fait le point sur les nombreuses expérimentations liées au fameux revenu universel. Une chronique de Lucie Rezsöhazy.







Présentation : Marie Vancutsem

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM