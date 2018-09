Les Décodeurs - 30/09/2018

La Réédition de Mein Kampf: réel danger ou fantasme?



Plus qu'un livre, c'est un symbole. Mein Kampf d'Adolphe Hitler est sorti il y a quelques jours en néerlandais, dans une version critique recontextualisée. La version française est attendue courant 2020 et fait déjà polémique. Faut-il rééditer ce livre? Est-il dangereux, ou fantasme-t-on sur sa dangerosité?



* Marie Peltier, chercheuse et enseignante à la Haute école Galilée, spécialiste des questions de complotisme





* Pieter Lagrou, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB.











Chronique Nouvelles Technologies - UNICEF & les cryptodons



Unicef se lance dans la collecte de dons en cryptomonnaies. L'idée? Cibler un public différent, varier les communautés de donneurs.



L'organisation fait aussi appel à la communauté des "gamers", ces joueurs sur PC qui ont bien souvent un matériel informatique à la pointe de la technologie et de grandes capacités de "minage" de cryptomonnaies.



Comment ça fonctionne? Est-ce une première? Une chronique de Gilles Quoistiaux.



Tendances Pub - Mac Donald lance sa propre monnaie : le MacCoin



Pour fêter les 50 ans de son célèbre hamburger, Mac Donald a lancé sa propre monnaie, le MacCoin.



Une façon de fidéliser les clients, de les faire revenir dans les restaurants de l'enseigne, mais aussi une campagne marketing originale. Frédéric Brébant nous en parlera dans sa chronique du jour.











Faut-il faire taire Zemmour?



Le 16 septembre dernier, l'émission "Les Terriens du dimanche" de Thierry Ardisson est diffusée sur C8. Une séquence a été coupée au montage : on y voit le polémiste Eric Zemmour critiquer acerbement le prénom, pas assez français à son goût, de la chroniqueuse Hapsatou Sy. Hapsatou Sy diffusera largement la séquence sur les réseaux sociaux. Grand habitué des propos controversés, Eric Zemmour est au centre d'une nouvelle polémique.







Interdire Zemmour de plateaux, est-ce une solution? Faut-il le blacklister?



* Robert Namias, ancien directeur de l'info chez TF1 et journaliste chez Europe1





* Marc Filipson, directeur de la librairie Filigranes à Bruxelles.











L'Autre Web - L'appel des abysses (France Culture)



Lucie Reszohazy nous parle ce dimanche d'une nouvelle série de science-fiction proposée en podcast natif par France culture. Particularité : tout a été enregistré en son binaural, c'est-à-dire immersif.



Un format étonnant, tant par la forme que sur le fond - très "joué"- de l'histoire.











