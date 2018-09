Les Décodeurs - Schild en Vrienden : comment surveiller les groupes radicaux sur le web ? -...

Le reportage de Tim Verheyden, journaliste à la VR, sur le mouvement Schild & Vriende, a secoué la Belgique entière. On y dévoile la face cachée de cette association de jeunes flamands qui, dans des groupes secrets sur le web, échangent des propos racistes, homophobes, sexistes...



Ce dimanche matin, nous tentons de répondre à des questions qui nous ont tous effleurés durant ce reportage : Où les groupes radicaux se rassemblent-ils sur le net ? Comment restent-ils hors des radars ? Sont-ils surveillés par l'état ? Et que risquent leurs membres devant la justice, peut-on les condamner pour des propos tenus dans le secret ? Nos invités sont Olivier Bogaert, commissaire à la Police Fédérale, et Patrick Charlier, directeur d'Unia.

