Les Décodeurs - Emission du 1er avril 2018 - 01/04/2018

La portabilité européenne des contenus & les deux ans d’Auvio



Dès ce dimanche 1er avril, vous pourrez consulter n’importe où dans l’Union européenne les contenus payants auxquels vous êtes abonnés en Belgique : opérateur TV, Netflix, Spotify…tous ces abonnements ne seront plus concernés par le géoblocage en vertu d’une nouvelle règlementation européenne. Quant aux opérateurs publics, ils ont le choix de rendre leurs contenus gratuits disponibles à l’étranger. Auvio a sauté ce pas : pourquoi, quel intérêt pour la plateforme ? Par ailleurs, Auvio fête ses deux ans d’existence en ce mois d’avril, c'était l’occasion de faire le bilan sur ce service et son efficacité avec Cindy Janssens, Digital Content Manager à la RTBF.



La chronique Nouvelles Technologies : éthique et voitures connectées



Une voiture Tesla, en conduite automatique, a tué son passager la semaine dernière en Californie. Ce n’est pas le premier accident du genre et cela pose des questions éthiques très sérieuses : comment le programme de pilotage automatique doit-il être programmé lorsqu’il est face à un danger ? Face à un piéton inévitable par exemple, doit-il privilégier la vie du piéton ou celle de son passager ? Gilles Quoistiaux nous en parlait dans sa chronique Nouvelles Technologies.



La chronique Tendances Pub : le 1er avril, ce ressort marketing



Ce dimanche 1er avril, vous serez nombreux à faire une petite blagounette à vos proches. Les marques aussi aiment les blagues, c’est un ressort marketing comme un autre ! Frédéric Brébant nous parlera des campagnes de certaines marques autour de cette date.



« J’ai vu le scandale de l’huile de palme » : Youtube et audiovisuel public, le mélange des genres



Prenez un reporter de la RTS spécialisé dans l’environnement, mettez-le avec un célèbre Youtuber suisse, et mélangez : vous obtenez une vidéo à plus d’un million de vues en quelques jours. Bernard Genier est le journaliste de la RTS concerné, il nous parlait de ce mélange des genres étonnant. La RTS gagne en visibilité, mais perd-elle en crédibilité en adoptant les codes de Youtube ?



La chronique l’Autre Web : Martin, sexe faible



Lucie Rezsöhazy nous parlait d’une websérie produite par Studio 4 dont le principe est tout simple : nous sommes dans un monde où les femmes et les hommes ont échangé leurs rôles. Ce qui donne lieu à des situations pour le moins cocasses et révélatrices…

Émission Les Décodeurs