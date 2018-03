Les Décodeurs - Emission du 25 mars 2018 - 25/03/2018

Cambridge Analytics et #deletefacebook Suite au scandale Cambridge Analytics, Facebook et Marck Zuckerberg connaissent une crise sans précédent. La société britannique aurait mis au point des procédés astucieux, via Facebook, pour influencer les électeurs américains lors de la dernière campagne présidentielle. Le nœud de l’affaire : le mélange des millions de données récupérées à ce que l’on appelle la psychométrie. De quoi faire vaciller l’empire bleu et blanc ? Nous faisons de l’ordre dans les très nombreux enseignements à tirer de cette affaire avec Mateusz Kukulka et Baptiste Erkes



La chronique nouvelle technologie – Gilles Quoistiaux Une start-up américaine veut sauvegarder votre cerveau pour le télécharger ultérieurement dans un programme informatique. L’occasion de revenir sur un courant de pensée très répandu chez les grands patrons de la Silicon Valley : le transhumanisme.



Robert Cailliau, pionnier oublié du web Le nom de Robert Cailliau vous dit-il quelque chose ? L’homme, 71 ans, originaire de Tongres, est un ingénieur et informaticien ayant développé, avec Tim Berners-Lee, le World Wid Web. Depuis quelques années, il se retranche quelque part à la frontière franco-suisse, refusant toute interview, dépité de la tournure qu'a pris son invention. Le journaliste Quentin Jardon est parti à la recherche de cette figure majeure et méconnue du Web.



L’Autre Web : Lucie Rezsöhazy ARTE lance un nouveau webmagazine féministe : KREATUR

