Les Décodeurs - Emission du 18 mars 2018 - 18/03/2018

Cette semaine, les licenciements sont tombés. 50 personnes écartées, 38 départs volontaires, c'est un cinquième du personnel qui s'en va. Nous reviendrons sur ces temps difficiles pour les travailleurs mais aussi sur leur avenir. Avec Eric Van Duyse, membre du conseil de direction de l'AJP représentant l'audiovisuel privé et journaliste à RTL, et Frédéric Antoine professeur de structure économique des médias à l’UCL. La chronique Nouvelles Technologies – Gilles Quoistiaux Grâce à la multiplication des objets connectés, les géants du web ont fait de la santé une de leur priorité. Parmi les très nombreuses applications qui existent autour de ce thème, une catégorie est en train de se faire sa place malgré le peu d’attention des médias : les applications dédiées aux règles et au cycles menstruels. On en discute avec Gilles Quoistiaux. La chronique Tendances Pub – Frédéric Brébant Mais où est passé l’enfant des paquets de cassonade Graeffe ? Si les crêpes sont toujours bien dans l’assiette, la chaise, elle, est vide. L’enfant a disparu. Au dos du paquet : " Child Focus a 20 ans. En 20 ans, nous avons retrouvé plus de 20.000 enfants. Aidez les familles à garder espoir : partagez nos avis de disparition via Facebook ". L’occasion pour Frédéric Brébant de se pencher sur le marketing de l’absence, ou comment en montrer moins pour dire plus. L'affaire Bertrand Cantat L’ex-chanteur de Noir Désir a vécu une semaine agitée. Après un face-à-face tendu avec des manifestants à Grenoble, juste avant un concert, il a décidé d’annuler tous les concerts qu’il devait donner en festival cet été. Certes, l'homme a purgé sa peine de prison après avoir tué Marie Trintignant, mais le personnage reste décrié et sa présence sur scène continue à choquer. A raison ? Nous en discutons avec Olivia Venet, avocate pénalise et administratrice de la Ligue des droits de l’Homme, Jean-Louis Simoens, chef de service partenariat en violence conjugale et intra-familiale, et Rudy Leonet, spécialiste musical de la RTBF. La chronique l’Autre Web – Lucie Rezsöhazy Un nouveau studio de podcast fait son entrée sur la scène du podcast francophone : Louie Media. Preuve supplémentaire que le podcast, après avoir conquis l’Amérique, s’apprête à faire de même en Europe. On vous aura prévenu.

Émission Les Décodeurs