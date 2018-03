Les Décodeurs - Emissiondu 11 mars 2018 - 11/03/2018

8 mars, et après ? Femmes & médias généralistes, le grand défi



Le journal Le Monde a fait évoluer sa ligne éditoriale depuis le mouvement #Metoo : les sujets dits « féminins » sont plus nombreux qu’avant et trouvent leur place dans l’info généraliste. La rédaction a mis sur pied un groupe de travail pour cela, nous en parlions avec Hélène Bekmezian, rédactrice en chef adjointe au sein du journal le Monde. Mais au fond, pourquoi les femmes et les sujets féminins sont-ils sous-représentés dans les médias généralistes ? Dans un deuxième temps nous parlions de ce que l’on appelle « les biais inconscients », qui poussent les journalistes à choisir plus facilement des hommes comme experts ou des sujets qu’ils maitrisent mieux avec nos deux invitées :

- Mireille Bavré, formatrice diversité auprès des journalistes RTBF

- Safia Kessas, responsable diversité au sein de la RTBF





La chronique Nouvelles Technologies – Le Bitcoin challenge



Gilles Quoistiaux, journaliste au Trends, venait nous parler du bitcoin challenge. Il a reçu voici un mois 5000€ à investir dans le bitcoin. A mi-parcours de son expérience, il viendra nous expliquer ce qu’il a appris et surtout, comment va son compte en banque.





La chronique Tendances Pub – Marketing phygital, késaco ?



Le marketing phygital, ça vous dit quelque chose ? Frédéric Brébant venait nous parler de ce courant publicitaire qui consiste à associer une expérience physique (faire une photo avec une borne photomaton, par exemple) et un facteur digital (donner votre adresse e-mail et vos données à la marque pour qu’elle vous envoie votre photo gratuite).





IPM (La Libre, la DH) un modèle économique en mutation



Comme bon nombre de concurrents, les journaux du groupe IPM passent au site payant, et le groupe diversifie petit à petit ses revenus afin d’assurer sa rentabilité. Olivier Bailly, journaliste pour le magazine Médor, s’est demandé en quoi cela pouvait influencer la ligne éditoriale de ce journal de référence. Nous le recevions avec le nouveau rédacteur en chef de la Libre, Dorian de Meeus, qui désirait recadrer l’enquête de Médor.





La chronique l’Autre Web – De la websérie à la série TV



Les formats web permettent bien plus d’audace que le petit écran dans tous les domaines, et c’est vrai aussi pour les webséries. Plusieurs d’entre elles ont par exemple exploré de manière tout à fait originale le rôle des femmes, et leur succès a été tel qu’elles ont été adaptées en télé. Lucie Rezsöhazy nous parlait de « Broad City » et « Awkward Black Girls ».

Émission Les Décodeurs