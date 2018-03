Les Décodeurs - Emission du 4 mars 2018 - 04/03/2018

Pourquoi maintenir un service audiovisuel public : défis, adaptation et pertinence Ce dimanche en Suisse, les citoyens vont se prononcer sur l'intérêt de maintenir ou non une redevance qui sert à financer l'audiovisuel public. Cette votation, quelle qu'en soit l'issue, secoue tous les médias publics européens car elle ouvre le débat : qu'est-ce qui justifie encore aujourd'hui que l'on paye pour un média de service public? A l'heure où l'on consomme tous les médias différemment, à l'heure où l'on picore entre Netflix, Spotify et des vidéos youtube, est-ce que cela a encore un sens? Oui, sans doute! Mais il faut que le média public s'adapte à ces nouveaux défis et reste pertinent. Comment? Nous en parlerons avec nos invités : - Florence Le Cam, professeure de journalisme à l’ULB - Ricardo Gutiérrez, Secrétaire général, à European Federation of Journalists Élections législatives en Italie : les stratégies médiatiques des partis et des candidats Silvio Berlusconi (Forza Italia) et son empire télévisuel, inéligible mais omniprésent. Beppe Grillo (Mouvement 5 étoiles), roi des réseaux sociaux, à la tête du blog le plus lu d'Italie. Plus candidat mais toujours bien là, Matteo Renzi (Parti démocrate) surnommé en France le "Macron avant Macron" ou "le Macron italien". Les grandes figures des législatives italiennes sont hautes en couleurs et ne lésinent pas sur leur visibilité. On décortique leur stratégie et leurs méthodes avec nos invités : - Nicolas Baygert, professeur de communication à l’IHECS. - Giuseppe Santoliquido, écrivain et politologue Chronique Nouvelles Technologies - Les arnaques au bitcoin Cryptomonnaies, bitcoin, le nouvel argent facile? Oui, peut-être, si on y consacre du temps, de l'argent et un certain talent. Dans les faits, de nombreuses arnaques existent, y compris en Belgique. Gilles Quoistiaux nous expliquera lesquelles. Chronique Tendance Pub - Lacoste perd son crocodile Frédéric Brébant décortiquera la dernière action marketing de la marque qui propose une collection de polos sur lesquels le crocodile a été remplacé par dix animaux en voie de disparition. Coup de com' et valorisation de la marque sur le terrain de la défense des animaux, c'est du deux en un. Chronique L'Autre web - Du podcast à la belge! Lucie Rezsohazy nous parlera de la plateforme de podcast "J'aime bien quand tu parles", lancée par Fanny Ruwet. On y trouve de l'humour, de la vulgarisation scientifique, de la musique...ça bouge aussi chez les Belges!

Émission Les Décodeurs