Les Décodeurs - Emission en direct de la Foire du Livre - 25/02/2018

Littérature & Journalisme, le mélange des genres.

D’un côté, un journalisme qui veut se raconter, se donner de l’air, se donner le temps et les mots de parler autrement. De l’autre, une littérature qui veut du terrain, du réel et du concret. Ce dimanche, nous vous proposons un face-à-face : le magazine belge Wilfried, représenté par la journaliste indépendante Elisabeth Debourse, face aux romans Paulsen, dont Fabienne Reichenbach, responsable éditoriale, viendra nous parler. Deux manières de mélanger les styles, deux manières de toucher le public. Pourquoi ces approches, qu’est-ce que ça apporte à celui qui écrit et à celui qui lit ? Wattpad, un vivier d’écrivains en devenir ? Nous ferons un focus sur la plateforme collaborative Wattpad : n’importe qui peut y commencer la rédaction de son roman sous les yeux des autres utilisateurs. Ceux-ci suivent l’histoire en construction, la commente, suggèrent des rebondissements, influencent le déroulé du récit. Certains, comme Sarah Morant, ont des millions de vues ! Repérée par un éditeur (Hachette), elle a publié son premier roman (" Timide ") à l’âge de dix-sept ans. Avec elle et Michel Dufranne, chroniqueur à la RTBF, nous allons explorer Wattpad, son fonctionnement, ses forces, ses faiblesses et son influence sur le monde de l’édition. La Chronique Nouvelles technologies Gilles Quoistiaux nous parlera d’une intelligence artificielle qui a scanné deux mille romans et les a classés par type de " trame narrative ". Six grands schémas se distinguent et certains ont plus de succès que d’autres auprès des lecteurs…Pourrait-on imaginer suivre ces trames à succès pour faire un carton en librairie ? Et l’art, dans tout ça ? La Chronique l’Autre Web Quand on aime les livres et les formats web, difficile de passer à côté des audiobooks. Leur histoire, leur évolution, où les trouver et à quel prix? Lucie Rezsöhazy nous dira tout. Pour que nos trajets en voiture, par exemple, ne soient plus jamais monotones

Émission Les Décodeurs