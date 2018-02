Les Décodeurs - Emission du 18 février 2018 - 18/02/2018

Oxfam : comment restaurer son image après une crise? L'association Oxfam a fait face cette semaine à un scandale particulièrement dévastateur : selon une enquête du Times publiée vendredi dernier, des groupes de jeunes prostituées étaient invités dans des maisons et des hôtels payés par Oxfam en Haïti. Le tout avec l'argent des dons. Une enquête est en cours, mais pour l'image de l'ONG, le mal est fait : des donateurs se détournent, des bénévoles aussi, la légitimité et la crédibilité d'Oxfam en ont pris un coup. Comment restaurer son image après un tel scandale, quelle est la bonne position à adopter en temps de crise, comment Oxfam peut-elle sauver sa peau? On en parle avec nos invités, tous deux issus d'agences de communication spécialisées dans le storytelling et la réputation : Joseph Lemaire, HK Strategies, et Julien Radart, Akkanto. La Chronique Nouvelles Technologies Gilles Quoistiaux nous parlera du bitcoin, son dada, mais surtout de l'énergie et des moyens incroyables qu'il consomme. Saviez-vous que les cartes graphiques sont en pénurie tant elles sont recherchées dans le milieu, et que cela a de l'influence sur la recherche scientifique, car il n'y en a plus, ou plus suffisamment? La Chronique Tendances Pub Grosse surprise dans le monde de la pub : Google lance son propre "adblock". Une nouveauté qui ne doit rien au hasard, comme nous l'expliquera Frédéric Brébant. Community manager, le job du futur? Est-il encore possible aujourd'hui pour une marque de se passer des réseaux sociaux? Sans doute que non. Dans la stratégie marketing d'une marque, le community manager joue donc un rôle crucial. Crucial, mais pas encore très défini! Il dépend d'une entreprise à l'autre, se construit sur le terrain, et est en évolution perpétuelle. Mais, petit à petit, on en dessine les contours. Le FOREM a lancé récemment un travail en ce sens. Qui sont les community managers, comment travaillent-ils, comment perçoivent-ils leur boulot? On en discute avec Damien Renard, du Media Social Lab (UMons) et Florence Manente, community manager à la STIB.

