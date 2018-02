Les Décodeurs - La radio en mutation - 11/02/2018

Notre premier focus était consacré à la radio. Cette semaine, les chiffres du CIM sont tombés, et il faut le reconnaître, la RTBF tire son épingle du jeu. Nous commentions ces chiffres et la façon – parfois critiquée - de les calculer avec Francis Goffin, le directeur des radios de la RTBF. Nous parlions aussi de l’avenir de la radio, ses multiples développements possibles autour du numérique. Exemple avec Les Croissants, une matinale entièrement sur mesure proposée par une start up française. Son fondateur, Stanislas Signoud, était en duplex avec nous depuis Paris. Laurent Finet, le directeur de la production et de l'innovation numérique radio à la RTBF, commentait également ce projet et ce qui va se faire en Belgique et ailleurs. Quelques mots clés, pour la radio de demain : contenus personnalisé, consommation non-linéaire et podcasts.



Gilles Quoistiaux venait nous parler de Twitter, qui, ô miracle, est soudainement devenu rentable. Le petit oiseau bleu décolle, après des années de fonctionnement sans rentrées financières, nous essayions de comprendre pourquoi ce soudain changement de cap. C’était l’évènement publicitaire de la semaine, de l’année, et peut-être même de la décennie : mercredi, Elon Musk, le patron de Tesla, a envoyé une de ses voitures électriques dans l’espace, à bord d’une fusée de SpaceX. Décryptage avec Frédéric Brébant.



La famille royale sur Youtube ? En milieu de semaine, la Reine Mathilde a diffusé une vidéo d’elle, face caméra, dans laquelle elle dénonce le harcèlement sur le web. La vidéo a suscité de nombreuses réactions, certaines amusées, d’autres admiratives : ce n’est pas dans toutes les monarchies que la Reine s’engage publiquement dans une cause ! Comment la communication de la famille royale évolue-t-elle, a-t-elle changé avec le numérique et les réseaux sociaux ? Décodage avec Nicolas Baygert, professeur de communication à l’IHECS.



Tout va trop vite. Cette évidence, la websérie documentaire « (TR)oppressés » d’Arte TV la décortique et l’analyse : pourquoi n’avons-nous jamais le temps de rien ? Quels rôles jouent les réseaux sociaux, les smartphones, l’info continue dans cette impression ? Lucie Rezsöhazy venait nous parler de cette websérie intéressante… et déculpabilisante !



Présentation : Marie VAN CUTSEM

Émission Les Décodeurs RTBF