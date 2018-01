Les Décodeurs - Smartphones : tous accros ? - 21/01/2018

Il nous accompagne dans nos déplacements, dans notre lit, dans notre bain. Au boulot, à table, devant la télévision… Le smartphone s’immisce dans tous les interstices de nos vies. Serions-nous devenus addicts, dépendants ? Et est-ce dangereux ? On répond à ces questions avec nos invités, Christophe Charlot de Trends tendances, auteur d’un article sur le sujet, et Arnaud Zarbo, psychologue spécialisé dans les dépendances.



La chronique Nouvelles technologies :

Gilles Quoistiaux nous parle cette semaine d’un logiciel américain digne du film Minority Report, capable de prédire le degré de récidive des condamnés. La justice peut-elle se baser sur des algorithmes ?







La chronique Tendances Pub :

Les chiffres de fréquentation de la STIB pour 2017 sont en hausse, une nouvelle fois. L’occasion de se pencher avec Fred Brébant sur la stratégie marketing qui a permis à la STIB de se donner une image plus sympathique, presque branchée, auprès de ses usagers ces dernières années.



C’est vous qui le dites (Vivacité) : la polémique de trop ?

Benjamin Maréchal a quitté ses fonctions à la tête de l’émission après une nouvelle polémique vendredi passé. L’animateur a proposé aux auditeurs de réagir aux propos de Brigitte Lahaye, qui affirmait que l’on pouvait jouir lors d’un viol. Il quitte ses fonctions mais travaillera en interne sur un nouveau projet. L’administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, ne s’était pas encore exprimé sur l’affaire. Service public, audiences, excuses de la RTBF…nous passerons en revue cette actualité en sa compagnie.



Le CDJ, késako ?

Jean-Jacques Jespers a été élu cette semaine président du CDJ, le Conseil de Déontologie Journalistique. Nous aborderons avec lui l’affaire Benjamin Maréchal et nous en profiterons pour comprendre ce qu’est le CDJ, son fonctionnement et sa légitimité auprès du secteur et des citoyens.



L’Autre web

Lucie Rezsohazi nous présentera dans sa chronique hebdomadaire " Street Philosophy ", une minisérie documentaire proposée par Arte Créative qui installe la philo dans la rue. Ambiance noir&blanc, musique jazzy et sujets accessibles, c’est une nouvelle petite perle du web qui nous sera proposée.

Émission Les Décodeurs RTBF