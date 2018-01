Les Décodeurs - Lanceurs d'alerte, comment les protéger? - 14/01/2018

Focus sur les lanceurs d'alerte. Antoine Deltour, à l'origine des Luxleaks, a vu sa condamnation annulée devant la cour de cassation luxembourgeoise cette semaine. Un évènement qui vient soutenir la cause des lanceurs d'alerte et leur protection. Mais au fait, qui sont-ils, ces lanceurs d'alerte, et quel arsenal judiciaire existe pour les protéger ? Ce sera l'occasion aussi de s'interroger sur le développement de Sourcesûre, un site crypté qui permet à chacun d'envoyer des informations en toute confidentialité à plusieurs rédactions. La RTBF collabore au projet : est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça reste indispensable, trois ans après le lancement ? Réponse dans l'émission. Enfin, vous découvrirez deux nouvelles séquences dans ces Décodeurs mouture 2018 : la semaine média en début d'émission passera en revue tous les moments importants de la semaine, et en fin d'émission, une nouvelle chroniqueuse entrera en jeu : Lucie Reszohazy viendra nous parler de formats web décalés ou novateurs, comme les podcasts, web-séries et autres mini-documentaires.

Émission Les Décodeurs RTBF