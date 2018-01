Les décodeurs - Tous égaux face au numérique - 07/01/2018

Tous égaux face au numérique Le numérique révolutionne depuis quelques années le monde du travail. Beaucoup d'initiatives sont menées chez nous pour en assurer un accès à tous et notamment aux femmes. L'équilibre hommes-femmes est loin d'être une réalité dans ce nouvel environnement technologique. Le numérique au féminin et les formations à ces métiers seront les deux angles abordés dans ce sujet avec Julie Foulon, co-fondatrice de MolenGeek, et Valérie Kinoo, fondatrice de l'espace de Coworking « Les Galeries et membre de l'Institut pour l'Egalité des femmes et des hommes. Ce mardi 2 janvier, le Premier ministre a choisi un format inhabituel pour défendre la politique migratoire du gouvernement. C'est à travers un article intitulé « Le sens de la nuance et des responsabilités » et publié sur sa page Facebook qu'il « met les points sur les i » et dénonce des « campagnes de désinformation régulière ». Nous en discutons avec Nicolas Baygert, docteur en sciences de l'information et de la communication et enseignant-chercheur (IHECS, ULB, Sciences Po Paris, CELSA), et Marc Sirlereau, journaliste politique RTBF.

Émission Les Décodeurs RTBF