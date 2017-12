Les Décodeurs - Emission du 24 décembre 2017 - 24/12/2017

Ce dimanche, Fabrice jette un œil dans le rétro. A travers 5 mots clés, il retrace les moments importants de l'année écoulée. #Com' Politique : de la macronmania aux tensions Francken-Michel, Baptiste Erkes dresse un bilan de l'année politique écoulée. #Investigation : Aude Garelly revient sur une année de journalisme marquée par les leaks et l'investigation. #IA et GAFA : Depuis la Silicon Valley, l'intelligence artificielle a entamé sa conquête du globe. On en discute avec Gilles Quoistiaux. #tendances pub : retour sur les tendances de l'année avec Frédéric Brébant #metoo : la vague de dénonciation du harcèlement sexuel des femmes déclenchée par l'affaire Weinstein a été élue « personnalité la plus influente de l'année 2017 » par le magazine Time.

Émission Les Décodeurs RTBF