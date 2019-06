Les Décodeurs RTBF - Emission du 09 juin - 09/06/2019

Focus 1 / Quelle place pour le sport féminin dans les grands médias ?

France – Corée du Sud ! C’est l’affiche qui lance ce vendredi soir la Coupe du Monde de football féminin au Parc des Princes, à Paris. Et c’est à suivre en direct sur La Deux.

Si on le souligne, c’est parce que c’est rare. Le sport féminin n’a pas la même visibilité que son homologue masculin. Et c’est particulièrement criant au niveau du foot. Alors, comment augmenter cette visibilité ? Comment assurer une plus grande égalité de genre dans le traitement médiatique de l’actualité sportive ?

Nous en discutons avec Michel Lecomte, directeur des Sports de la RTBF, et Virginie N’Guyen, photo-reporter, membre du collectif HUMA qui vient de réaliser un travail collectif photographique sur le foot féminin.



Focus 2 / Pour forcer la diversité dans les médias

Les baromètres sur la diversité dans les médias se suivent… et se ressemblent. Que ce soit du côté des journalistes ou des personnes interviewées, la diversité qui existe dans la population est loin d’être respectée. L’homme blanc est toujours le plus présent. Et ce malgré la globale prise de conscience du secteur. Alors, comment changer les choses ? Comment forcer le changement ?

A l’occasion de la sortie de son 15ème numéro, le magazine d’investigation Médor a lancé des initiatives pour tenter de modifier ce constat. Nous recevons Céline Gautier, journaliste chez Médor, et Sabri Derinöz, chercheur sur le thème de la diversité dans les médias.



Nouvelles Technologies / L’algorithme de Youtube est-il l’ami des prédateurs sexuels ?

Une enquête du New York Times révèle que l’algorithme de Youtube favorise l’émergence dans les recommandations de vidéos de jeunes enfants. Ces vidéos, innocentes, postées par les enfants ou leurs parents, atteignent parfois les centaines de milliers de vues. Une sombre chronique de Gilles Quoistiaux



Tendances Pub / Hacker Wikipedia pour faire parler de soi

Tout est permis pour faire parler de sa marque. Même se jouer d’une plateforme, libre et gratuite, comme Wikipedia. C’est la fausse bonne idée d’une campagne pub de la marque The North Face qui a discrètement glissé leurs propres photos dans les fiches wikipedia de lieux touristiques célèbres. Une chronique « retour de bâton » de Frédéric Brébant.



L’Autre Web / Le New York Times vient à l’aide des jeunes parents

Le New York Times, encore lui, a décidé de venir en aide aux parents qui, parfois, sont aux portes du désespoir un biberon à la main. « La clé pour avoir un meilleur sommeil quand vous avez un nouveau-né », « Comment être enceinte a éteint ma créativité », « Attention, vos enfants sont dégoutants ! », à travers interviews, articles, tests, cette nouvelle verticale guide les parents, sans jugements. Une chronique pédagogique d’Elisabeth Debourse, chercheuse d’or du web.





Présentation : Fabrice Lambert

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT