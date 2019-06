Les Décodeurs-RTBF - Faut-il maintenir un cordon sanitaire médiatique autour des partis...

FOCUS / Faut-il maintenir un cordon sanitaire médiatique autour des partis extrémistes ?

On ne cesse de l’évoquer depuis dimanche dernier : le cordon sanitaire médiatique. Nécessité ou non de le maintenir ? L’omniprésence des réseaux sociaux dans le débat public, entre autres, vient questionner son utilité. De plus, le dispositif ne fonctionne pas de la même façon d’un côté ou de l’autre de la frontière linguistique.

Cela pourrait-il expliquer le succès du Belang aux dernières élections ? Et, par quel biais peut-on trancher la question du maintien du cordon, ou non.

Nous en discutons avec Marc De Haan, Directeur général de BX1, Léopold Van den Abeele, Étudiant en droit à l'université Saint-Louis, co-fondateur de Young Talks, conseiller communal MR-IC à Lasne), et Pascal Delwit de l'ULB.



Nouvelles Technologies / Nom de code : Dylan, un logiciel qui détecte les émotions humaines

C’est, depuis toujours, un des grands fantasmes de la littérature de science-fiction : qu’un robot soit capable de comprendre les émotions humaines. Avec les avancées technologiques en matière de reconnaissance vocale et faciale, cela pourrait être rendu possible. En tout cas, il semblerait qu’Amazon soit en train de sérieusement travailler sur un logiciel qui en serait capable. Une chronique tout en émotions de Gilles Quoistiaux.



Tendances Pub / Ikea et le tapis dont il faut être amoureux pour pouvoir l’acheter

Ikea met en vente des tapis qui ne peuvent être achetés par le client que s’il y a une réelle « connexion émotionnelle » avec lui, preuve à l’appui. L’occasion pour Frédéric Brébant de revenir, dans sa rubrique « Tendances Pub », sur le « neuromarketing » comme argument de poids pour mieux vendre un produit.



L’Autre Web / La Suisse, terre de podcasts

Elisabeth Debourse a chaussé ses écouteurs et a voyagé jusqu’à Lausanne où se trouve le siège de la rédaction du Temps, un journal de la Suisse Romande. Journal qui, depuis un an maintenant, produit des podcasts. Deux, pour être précis. Brise-Glace, qui s’intéresse à tout ce qu’on n’ose pas demander aux gens, et Raffut, un podcast qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent aux basques des femmes sportives. Deux exemples particulièrement intéressants vus de Belgique étant donné qui le marché suisse francophone est assez similaire au nôtre.





