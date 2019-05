Les Décodeurs-RTBF - Emission du 26 mai 2019 - 26/05/2019

FOCUS 1 / Jamie Oliver, analyse d’un phénomène médiatico-culinaire



Une fois n’est pas coutume, nous allons parler cuisine. Jamie Oliver, le chef britannique sans tablier, celui qui cuisine en chemise, les manches retroussées, sourire scotché aux lèvres et dégaine décontractée, Jamie Oliver donc, va probablement devoir fermer certains de ses restaurants.

Au-delà d’un charisme médiatique certain, Jamie Oliver, c’est aussi un empire. Emissions télés, livres de cuisine, chaines de restaurants… Depuis le début des années 2000, le cuisinier est sur tous les fronts. Une figure incontournable. Un véritable phénomène médiatique.

Un phénomène que nous décortiquons ce dimanche avec Carlo De Pasquale, chroniqueur culinaire à la RTBF, et Maxime Paquay, journaliste économique à la rédaction de la RTBF également.





FOCUS 2 / Campagne « Pardon est un début » : quand la pub se mêle de la colonisation du Congo



C’est une campagne de communication qui fait du bruit. Menée par Creative Belgium (une corporation d’entreprises dédiées à la créativité), « Pardon est un début » propose aux citoyens belges d’écrire une lettre d’excuses au Congo au nom de la Belgique. Les meilleurs lettres, sélectionnées par un jury et soumises à un vote en ligne, seront ensuite rendues publiques.

Pour les auteur.e.s de ces lettres gagnantes : un stage de copywriting au sein de Creative Belgium.

Ce projet, que Creative Belgium a réalisé avec des experts en matière de décolonisation issus de la communauté africaine, pose question. La pub a-t-elle un rôle à jouer dans l’évolution de la société ? Des enjeux aussi importants, délicats, peuvent-ils être le sujet de campagnes pilotées par des publicitaires ? Quel est le point de vue défendu par Creative Belgium ?



Nous en discutons avec Geoffrey Hantson, une des têtes pensantes de la campagne, directeur créatif de Hapiness, agence de pub belge, et membre du CA de Créative Belgium, et Julien Truddaïu, qui travaille pour l'ONG Coopération Education Culture et qui a co-écrit le livre "Congo, les dessous de la propagande coloniale dévoilée".





Nouvelles Technologies / Les robots cathartiques, réceptacles de nos pulsions les plus sombres



Exprimer sa colère sans blesser qui que ce soit n’est pas toujours chose aisée. C’est pourquoi une chercheuse américaine, Michal Luria, a mis au point des robots conçus pour « prendre une bonne raclée », des « objets cathartiques » comme elle les appelle. Mais ces objets sont plus que de simples punching-ball : ils réagissent aux agressions. Comme par exemple ce mignon polichinelle qui ricane affreusement en fonction des violences subies. Ou aussi cette sorte de coussin fabriqué pour être poignardé et qui se met à trembler de plus en plus fort à chaque coup de couteau, comme s’il en souffrait.

Une chronique de Gilles Quoistiaux, d’une rare violence.





Tendances Pub / Coca-Cola et néostalgie



Coca-Cola va ressortir une canette de 1985 pour la saison 3 de « Stranger Things » en collaboration avec Netflix. L’occasion pour Frédéric Brébant de revenir, dans sa rubrique « Tendances Pub », sur la « néostalgie », technique très prisée par les marketers et les publicitaires au moment où des marques comme Fila et Ellesse reviennent sur le devant de la scène.







L’Autre Web / « Mémorable », la nouvelle appli du Monde



« Nous sommes convaincus que le journalisme peut et doit faire preuve de pédagogie, relier les grandes questions contemporaines avec l’actualité brûlante, éclairer le présent avec la mémoire du passé ». C’est avec ces mots qu’est introduite la nouvelle application du quotidien français Le Monde. L’application « Mémorable » est une sorte de programme de révision de culture générale basée sur les archives du journal et qui a pour but de cultiver sa mémoire sans avoir l’impression de la travailler. Une percutante chronique d’Elisabeth Debourse, notre chercheuse d’or du Web





Présentation : Marie Vancutsem

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM