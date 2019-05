Les Décodeurs-RTBF - Emission du 19 mai 2019 - 19/05/2019

FOCUS 1 / Campagne électorale et dialectique de l’affrontement : la faute aux médias ?

A une semaine du vote, la campagne électorale tourne à plein régime. Et force est de constater que le champ sémantique, lorsqu’on parle de ces élections, est principalement celui de l’affrontement. Il est question de « guerre », de « duel », « d’oppositions », de « se battre contre », « d’adversaire », de « gagner la bataille »… Or, après le 26 mai, il faudra parler coalition et faire des compromis sur les programmes. Alors, est-ce que cela a du sens d’insister autant sur les divergences ? Ne faudrait-il pas plutôt mettre en valeur les convergences ? Parler de ce qui rassemble, de ce qui rapproche les partis ? Dans ce constat, à qui la faute ? Aux médias qui exacerbent ou aux politiques qui cherchent à se démarquer ? On en discute avec nos invitées : Béatrice Van Bastelaer, membre d’E-change qui a co-organisé avec le Vif une série de débats pré-électoraux basés sur cette idée de convergence, et Anne-Emmanuelle Bourgaux, professeure à l’école de droit de l’UMons et de l’ULB et constitutionnaliste.



FOCUS 2 / Belgian Pride : Quand la culture gay façonne la pop culture

C’est ce samedi qu’a lieu la Pride Parade dans les rues de Bruxelles, grande marche festive qui revendique le droit à tout un chacun d’avoir sa place dans la société sans avoir à subir de discriminations. L’occasion pour Les Décodeurs de voir comment, depuis plusieurs dizaines d’années et au départ des Etats-Unis, la culture gay a, en partie, façonné ce qu’on appelle la Pop culture. Et cette perspective historico-médiatique, on la dessine avec Richard Mèmeteau, sociologue et auteur du livre « Pop Culture » paru aux édition La Découverte.



Nouvelles Technologies / « Translatotron », la révolution de la traduction

Devenir polyglotte est un rêve partagé par bon nombre d’êtres humains. Le devenir sans faire le moindre effort est encore plus remarquable. C’est dans cette optique que Google vient de créer « Translatotron », un outil de traduction en direct de voix à voix. Contrairement aux traducteurs précédents, « Translatotron » ne passe pas par le texte, ce qui accélère la traduction, et est capable d’imiter le phrasé et le ton de la voix traduite. Une chronique de Gilles Quoistiaux.



Tendances Pub / Leo si c’est un homme, Lea si c’est une femme

Dans sa rubrique « Tendances Pub », Frédéric Brébant décortique le phénomène du « spin-off » déjà bien connu au cinéma et qui consiste, dans le marketing, à créer une nouvelle marque ou un nouveau produit au départ d’une marque existante pour susciter la curiosité du public et séduire de nouveaux clients.



L’Autre Web / Knock Down The House, un documentaire parfait en période d’élections

Pour ce dimanche, Elisabeth Debourse est allée fouiller du côté de la télé qui se trouve dans l’ordinateur : Netflix. Elle y a dégotté un documentaire qui pourrait se révéler fort utile à tout aspirant-député qui galère avec ses vidéos de campagne : Knock Down The House. Ce documentaire suit en effet les campagnes de quatre femmes démocrates lors des dernières élections américaines, dont la jeune Alexandria Ocasio-Cortez, et montre en filigrane les nouvelles armes de communication politique des militants de moins de 30 ans qui ont tout compris aux outils numériques.





