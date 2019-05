Les Décodeurs-RTBF - Emission du 12 mai 2019 - 12/05/2019

FOCUS 1 / Quand politiques et citoyens se rencontrent… à la télé et à la radio

« Les 109 », « Le Train Citoyen », « Les Matins Citoyens » à la RTBF. « Un Politique à la Maison » sur RTL. Les rendez-vous télés et radios entre politiques et citoyens sont légion durant cette campagne électorale. Réelle démocratisation de la parole citoyenne ? Infotainment ? Le divertissement comme tentative de rapprochement, de ravivement de l’intérêt ?

Nous recevons Marc Sirlereau, journaliste politique à la RTBF, et Nicolas Baygert, professeur de communication politique à l’IHECS et à l’ULB.



FOCUS 2 / Rencontre avec Pascal Picq

Pascal Picq, paléoanthropologue, auteur de nombreux livres sur l’origine de l’Homme et son évolution, était aux micros de Marie Vancutsem et de Gilles Quoistiaux ce jeudi dans le cadre de l’émission spéciale 4.0. Nouvelles technologies, intelligence artificielle, robots, transhumanisme… Comment l’humain peut-il apprivoiser ces changements ?





Nouvelles Technologies / Jeff Bezos vise la lune

Et c’est prévu pour 2024. Le patron d’Amazon et homme le plus riche du monde a en effet dévoilé cette semaine le prototype d’un gigantesque module lunaire, un module qui pourra transporter jusqu’à 6,5 tonnes de matériel, instruments scientifiques, véhicules… L’objectif, approuvé par le gouvernement de Donald Trump : renvoyer des humains sur la lune d’ici 2024. Sachant qu’Elon Musk, lui, vise la conquête de Mars, une nouvelle course à l’espace est peut-être lancée. Une chronique de Gilles Quoistiaux





Tendances Pub / Gros plan sur les tracts politiques

Dans sa rubrique « Tendances Pub », Frédéric Brébant nous parle ce matin de pub électorale… qui n’est pas vraiment de la pub puisque les autocollants « Stop Pub » ne peuvent empêcher la distribution de tracts politiques dans les boîtes aux lettres ! Mais au fait, pourquoi les partis utilisent-ils encore autant de papier à l’heure des réseaux sociaux ? Gros plan sur leur stratégie de communication.





Autre Web / Enquête au pays des gamètes

En ce dimanche de fête des mères, il est bon de rappeler que des milliers de femmes sont en attente d’un don d’ovocytes dans l’espoir d’un enfant. Mais faire un don d’ovocytes, c’est un véritable parcours de la combattante. Un parcours qu’entreprend l’auteure radio Klaire fait Grr dans son nouveau podcast « Plaisir d’offrir » produit par Arte Radio. Un podcast que nous dévoile Elisabeth Debourse, chercheuse d’or du web.





