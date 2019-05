Les Décodeurs-RTBF - Emission du 5 mai 2019 - 05/05/2019

FOCUS 1 / Suspicion de viol à l’Ecole n°1 : comm’ du parquet et rumeurs

Retour sur les événements qui ont secoué l’école n°1 de Schaerbeek. Une suspicion de viol sur une fillette de 4 ans, revenue de l’école avec des tâches de sang dans la culotte. Les réseaux sociaux s’emballent, les rumeurs circulent, des centaines de personnes manifestent devant l’école, la tension est grande, très grande, si bien que la police doit intervenir. 5 jours après la découverte des taches de sang, le parquet de Bruxelles communique : il n’y a pas eu de viol, mais une infection. Finalement, l’école a été fermée pour la fin de semaine sur ordre du bourgmestre Bernard Clerfayt.

Alors dans cette émission on va essayer de comprendre ce qu’il s’est passé. Comment travaille le parquet ? Comment une rumeur peut prendre une telle force qu’elle décrédibilise une instance comme la justice ? Pour en discuter, on reçoit Denis Goeman, le porte-parole du Parquet de Bruxelles, et Aurore Van de Winkel, spécialiste de la rumeur et collaboratrice scientifique à l’UCLouvain.



FOCUS 2 / Parler du Japon, la caricature ?

Mardi, tous les yeux étaient tournés vers le Japon. Naruhito, 59 ans, devenait empereur après l’abdication de son père, Akihito, 85 ans. L’événement était exceptionnel et les médias s’en sont emparés. Souvent avec fascination. Mais aussi, parfois, avec une forme de caricature. Voire pire, avec un peu de condescendance teintée d’exotisme. Mais pourquoi ?

Cette « tentation de l’exotisme », on va en discuter avec Pierre Bonneels, chercheur en philosophie contemporaine japonaise à l’ULB et traducteur.



Nouvelles Technologies / Amazon veut-elle nous rendre paranos ?

C’est la question que l’on est en droit de se poser lorsqu’on apprend qu’une des filiales du géant américain, « Ring », une société qui vend des sonnettes connectées et des systèmes de sécurité, cherche à engager un nouveau rédacteur en chef. Jusqu’ici rien de bien alarmant. Sauf que dans la description du poste, on apprend que ce rédacteur en chef sera à la tête d’une équipe chargée des « breaking news » sur la criminalité de voisinage. Une société de sonnettes connectées qui veut signaler des activités criminelles, Gilles Quoistiaux mène l’enquête.



Tendances Pub / Quand Hollywood s’empare de la pub

Dans sa rubrique « Tendances Pub », Frédéric Brébant nous parle ce dimanche du retour en force de la superproduction publicitaire : des spots mis en scène comme des longs-métrages hollywoodiens, entre la fresque historique et le film de science-fiction, avec un déploiement impressionnant de moyens humains et techniques.



L’Autre Web / « Caca sur les murs »

Elisabeth Debourse promène son nez aux quatre coins de la toile à la recherche de raretés à nous partager. Et cette semaine, elle a déniché… « Caca sur les murs », le nouveau podcast de Slate. Drôle et journalistique, « Caca sur les murs » enquête sur un tagueur français qui écrit partout « caca ». L’occasion pour Elisabeth Debourse d’aborder le sujet des podcasts d’enquête, un genre au succès qui n’est plus à démontrer.



