Les Décodeurs-RTBF - Tik Tok et téléréalité - 21/04/2019

Ce dimanche, Les Décodeurs vous proposent une rediffusion de certains des meilleurs moments de l'émission.



Pour commencer, une interview, celle de Charline Vanhoenacker. La journaliste et présentatrice radio qui officie sur France Inter collabore à un magazine qui a sorti son premier numéro cette semaine : Siné Madame. Siné madame est un magazine satyrique pensé et composé uniquement par des femmes. Un magazine militant ? Pas vraiment. On en discute avec Charline.



Notre premier focus reviendra sur une séquence dédiée à TIK TOK, cette appli sur smartphone principalement utilisée par les ados et pré-ados. Un réseau social qui permet de faire des mini playbacks, des vidéos, ... et de les partager, ce qui n'est pas sans danger. On en parle, sans tomber dans la paranoïa, avec Gilles Quoistiaux, notre chroniqueur nouvelles technologies, et Lilian alias le Roi des Rats, un youtubeur qui a enquêté sur Tik Tok.



En deuxième partie d'émission, nous recevons François Jost, LE spécialiste de la télé-réalité en France. De Loft Story à The Circle, nous décryptons l'évolution de cette production télé pas comme les autres.



Nos chroniqueurs seront également au rendez-vous. Gilles Quoistiaux détaillera l'appli Google Lens qui permet de scanner le réel, Frédéric Brébant dédiera sa rubrique Tendances Pub à Jacques Séguéla, le pape de la pub, et Elisabeth Debourse, chercheuse d'or du web, nous offrira de précieux conseils en matière de websérie Queer.

