Les Décodeurs-RTBF - Media Training et Youtube - 14/04/2019

Ce dimanche, Les Décodeurs vous proposent une rediffusion de certains des meilleurs moments de l'émission.



En première parter, focus sur la façon dont les politiques se préparent à parler dans les médias. Car non, ce n'est pas toujours inné, et il existe des trucs et astuces pour bien faire passer son message devant une caméra ou un micro. On s'était intéressé à cela avant les élections communales en compagnie de Jean Blavier, ancien journaliste et formateur en « media training » à l'IHECS, et Baptiste Erkes, spécialiste en communication politique.





En deuxième partie, on s'intéresse aux youtubeurs. Ils ont une chaine de tutoriels maquillage, de parodie cinéma et c'est ainsi qu'ils gagnent leur vie. Comment cela fonctionne ? Quel est leur business model ? Quels arrangements trouvent-ils avec des marques de produits ? Lufy et math se fait des films seront avec nous pour en discuter.





Enfin avec nos chroniqueurs :



Dans sa chronique Nouvelles Technologies, Gilles Quoistiaux nous plonge dans l'univers effrayant des assureurs qui surveillent leurs clients à coup de données récoltées.

La rubrique Tendances Pub de Frédéric Brébant s'intéresse à un coup de com' assez génial de la ville de Bruges.

Et enfin l'Autre Web d'Elisabeth Debourse se penche au-dessus d'Instagram où le livre papier est roi grâce à quelques influenceurs.

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM