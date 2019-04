Les Décodeurs-RTBF - Rwanda, comment dire l'indicible ? - 07/04/2019

FOCUS 1 / Rwanda, comment dire l’indicible ?

25 ans après le génocide rwandais, les Décodeurs reviennent sur la façon dont les médias ont couvert les évènements. Les premiers jours, les journalistes sur place ont mis du temps à réaliser ce qui était en train de se passer. Puis, les images atroces ont défilé. Il a fallu mettre des mots sur l’horreur, prendre de la distance malgré l’émotion. Puis revenir, et continuer à travailler, là-dessus ou sur autre chose.

François Ryckmans, journaliste radio pour la RTBF, est arrivé à Butare, dans le sud du Rwanda, le 9 avril, trois jours après l’attentat contre l’avion du président, deux jours après le début du génocide. Il nous racontera la façon dont il a vécu cet épisode de sa carrière.

Comment ont travaillé les médias à cette époque, comment couvrir de tels évènements...traduire en mots ce qui relève de l'indicible...

Comment gérer tout cela aussi en tant qu'être humain, comment faire face à son impuissance...







FOCUS 2 / Mais qui sont les journalistes belges ?



Il est très souvent blanc, il a en moyenne la quarantaine et c’est un homme dans 70% des cas. Le profil du journaliste belge vient d’être dévoilé par le biais d’une grande étude quinquennale menée conjointement par l’ULB, l’Université de Gand, l’Université de Mons et les associations de journalistes professionnels au nord et au sud du pays.

Un des enseignements de cette étude est aussi que le nombre d’indépendant a augmenté : un journaliste sur quatre est « pigiste ». Une précarisation du statut qui interroge – entre autres- la qualité du travail, mais aussi de l’avenir de la profession.

Nos invitées sont Florence Le Cam, qui a participé à l'élaboration de cette étude, et Catherine Joie, ancienne rédactrice en chef du magazine 24h01 et désormais journaliste indépendante.









Tendances Pub – City marketing et départ du Tour

Frédéric Brébant nous parlera de « city marketing » et plus particulièrement des retombées économiques du Grand Départ du Tour de France qui sera donné à Bruxelles le 6 juillet prochain. L'occasion de s'attarder sur la campagne « Tour Ensemble » menée par la Région bruxelloise pour promouvoir le vélo en ville.







Nouvelles Technologies – Les plateformes de collecte d’ADN, nouvelles bases de données pour la police.

En avril 2018, un suspect a été identifié et arrêté dans l’affaire du Golden State Killer, un tueur en série qui a commis au moins 12 meurtres et 50 viols en Californie dans les années 70-80. Ce qui a mené les enquêteurs sur sa piste ? Des tests ADN anodins effectués par des membres éloignés de sa famille.

Car oui, de plus en plus de gens (plus de 26 millions selon Usbek et Rika) achètent auprès de sociétés américaines, pour une centaine de dollars, un test ADN afin de connaître les origines de leurs ancêtres. Des tests qui peuvent sembler anodins, voire ludiques, mais qui intéressent fortement les autorités judiciaires. Une chronique de Gilles Quoistiaux







L’Autre Web – Les “fils” de Twitter, tissés pour mieux nous attraper

Elisabeth Debourse, chercheuse d'or du web, nous parle cette semaine de ces petites histoires au nombre de caractères limités qui font le charme de Twitter. Une forme de narration inventive, sous forme de thread, de fils, et qui peut se révéler addictive.





